Чита, 11 августа, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Посевы 150 аграриев Забайкалья пострадали от засухи в 2016 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Минсельхоза. По оценке специалистов, объем собранного в крае зерна составит не более 90 тыс. тонн при планируемом сборе 220 тыс. тонн. Предварительный ущерб от недобора урожая составит более 1,1 млрд рублей. Прямые затраты на посев сельскохозяйственных культур, уничтоженных засухой, составили 542 млн рублей.

misterfarmer Потрескавшаяся от засухи почва

В настоящий момент соответствующие документы направлены в Москву с целью проведения экспертной оценки на компенсацию ущерба.

«Засуха 2016 года нанесла наибольший ущерб основным зернопроизводящим районам юго-восточной зоны Забайкальского края. Так, в Приаргунском районе пострадало 33 хозяйства, площадь гибели сельскохозяйственных культур составила 28,6 тысяч гектаров. Именно на эту территорию приходится и самая большая сумма прямых понесенных затрат — 209,3 млн рублей», — говорит начальник отдела растениеводства Роман Катников.

В результате засухи в крае пострадало и подлежит списанию 69,4 тыс. гектаров или 41% посевов, в том числе 65,5 тыс. гектаров зерновых, 2,1 тыс. гектаров технических и 1,8 тыс. гектаров кормовых культур.

«Оценка документов производится с учетом отчетов о финансово-хозяйственной деятельности за последние пять лет, где отражены все затраты на производство продукции. А у наших сельхозтоваропроизводителей часто бывают проблемы с отчетностью, отсюда и результат, в прошлом году прямые понесенные затраты по краю составили 555,4 млн рублей, получено 363,8. Какой будет ситуация в этом году говорить еще рано. С 15 по 19 августа мы будем работать с документами в Москве. И только после их проверки и решения экспертной комиссии можно будет о чем-либо говорить», — отметил Катников.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 июля в Забайкальском крае в связи с засухой был введен режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 21 июля в регионе засухой было уничтожено порядка 46 тыс. гектаров, что составляет 30% посевных площадей яровых культур.