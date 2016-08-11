Тегеран, 11 августа, 2016, 15:48 — ИА Регнум. 12 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит Турцию. В ходе визита запланированы встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой внешнеполитического ведомства Мевлютом Чавушоглу, передает агентство Tasnim News.

niekverlaan Мечеть в Турции

На повестке значатся вопросы региональной безопасности и развития двусторонних отношений.

Это первый визит высокопоставленного иранского политика в Турцию после провалившейся попытки государственного переворота. Иран одним из первых выразил поддержку Эрдогану во время мятежа военных в Анкаре и Стамбуле, президент ИРИ Хасан Рухани стал вторым после Владимира Путина главой государства, с которым турецкий лидер провел телефонные переговоры.

Визит Зарифа проходит вслед за трехсторонней встречей президентов России, Ирана и Азербайджана, а также двусторонних переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.