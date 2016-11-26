Тверь, 11 августа, 2016, 15:47 — ИА Регнум. На въезде в Тверскую область со стороны Москвы появится презентационной площадки региона, где производители Верхневолжья смогут представлять свою продукцию. Создание площадки обсуждалось сегодня, 11 августа, на совещании, которое провел исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Борис Кустодиев. Ярмарка. 1908

Участок в 16 гектаров, выделенный под создание презентационной площадки, расположен в Конаковском районе рядом с трассой М-10. Здесь планируется разместить выставку-ярмарку продукции сельхозтоваропроизводителей, промышленных предприятий области, а также стенды, информирующие о крупногабаритной технике, которая выпускается в регионе.

«Этот участок может стать хорошей базой для развития наших производителей, здесь на самых льготных условиях смогут участвовать наши предприятия, которые производят товары и услуги на территории Тверской области», — отметил Игорь Руденя, подчеркнув, что предпочтение будет отдаваться малому и среднему бизнесу.

«Возможно, это будет подразделение Минтуризма», — предположил руководитель области.

Также на площадке будет размещен информационный офис, где, возможно, в круглосуточном режиме, гости Верхневолжья смогут получить сведения о туристических объектах и услугах — как с помощью специалистов, так и по интернету.

В качестве якорного инвестора в реализации планов готова выступить компания «Роснефть», которая уже представила на рассмотрение проект многофункционального трассового комплекса «Олимпийского формата».

«Тогда мы могли бы здесь сразу сделать заправочный комплекс, небольшую гостиницу, детскую площадку и ярмарку нашей продукции. Такой многофункциональный презентационный комплекс Тверской области будет лицом региона при въезде со стороны Москвы», — подытожил Игорь Руденя.