Санкт-Петербург, 11 августа, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Тарифы на капитальный ремонт в Петербурге могут подняться на 50 копеек с 1 кв. метра жилплощади уже в 2017 году. Соответствующее предложение подготовил Жилищный комитет, сообщил сегодня глава этого ведомства Валерий Шиян, передает корреспондент ИА REGNUM. В этом случае средняя стоимость платежа на капремонт с 1 кв. метра жилплощади составит 3,5 рубля.

Komarov Nickolay Пятьдесят копеек

По словам Валерия Шияна, комитет запланировал ремонтные работы на 3 тысячах объектов в следующем году, на что потребуется 11 млрд рублей.

«Если каждый петербуржец добросовестно будет оплачивать квитанции при средней стоимости 3,5 рубля с квадратного метра, то в 2017 году мы насобираем около 3,5 млрд рублей. Остальное — 7,5 млрд рублей — даст городской бюджет», — пояснил Шиян.

Он назвал повышение платы на 50 копеек «чисто символическим» и напомнил, что москвичи платят с 1 кв. метра по 15 рублей. «Может быть, жители Москвы могут себе это позволить, там другой уровень жизни и другие зарплаты. В Петербурге правительство предпочитает устанавливать другие условия, можно сказать, льготные», — заметил чиновник.

Шиян подчеркнул, что предложение Жилкома о повышении тарифа может быть отклонено городским правительством, если оно решит оставить прежнюю ставку.

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Добавим, Жилищный комитет также запросил выделить дополнительно 116 млн рублей на содержание самого Фонда капремонта, на данный момент финансирование предполагается на уровне 732 млн рублей в 2017 году. Необходимость в средствах Шиян объяснил созданием собственного информационного обеспечения Фонда, покупку серверов и другого оборудования.

Также на выплаты за оконченные работы на объектах из программы 2015 и 2014 годов комитет просит для Фонда дополнительно 249 млн рублей, так как некоторые подрядчики не успели завершить ремонт вовремя.

Как сообщало ИА REGNUM, региональная программа капремонта сформирована Жилищным комитетом Санкт-Петербурга на срок 25 лет. В нее включены все многоквартирные дома города, за исключением зданий, признанных аварийными.

Очередность проведения капремонта определяется в соответствии с критериями оценки состояния многоквартирных домов, а именно — продолжительностью эксплуатации и физическим износом.