Новосибирск, 11 августа, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска объявил на сайте госзакупок аукцион на поставку новогодних подарков. Сумма, в которую департамент хочет уложиться, составляет 9 млн рублей. На эти деньги планируется получить 36 тысяч подарков, по 250 рублей за штуку.

pixabay.com Новогодние подарки

Подарок должен быть упакован в картонную коробку, выполненную в форме экрана телевизора с изображением новогодней тематики. Внутри будет поздравительная открытка с видами города от мэра Анатолия Локтя, блокнот на пружинке с оговоренной эмблемой на каждой странице и сладкий наполнитель из 20 видов шоколадных конфет, батончика из нуги и мягкой карамели, трехслойного печенья с желейной начинкой со вкусом ананаса и фигурного шоколада в форме петуха.

Сам аукцион запланирован на 19 августа. Доставку подарков власти ждут до 25 декабря.

Отметим, общий объем доходов принятого в декабре 2015 года бюджета Новосибирска на 2016 год составил 33,8 млрд рублей, расходов — 34,8 млрд рублей, дефицит — 1 млрд рублей. На 2017 год доходы и расходы планируются на уровне 34,1 млрд рублей, на 2018 год — 34,7 млрд рублей. Дефицита бюджета на 2017 и 2018 года не предполагается.