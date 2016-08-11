Москва, 11 августа, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) признала виновной Google (Google Inc. и Google Ireland Limited) в нарушении закона «О защите конкуренции» и назначила корпорации административный штраф в размере 438 млн рублей, говорится в сообщении ФАС.

pixabay.com Эмблема Google

Дело против Google было возбуждено в феврале 2015 года по жалобе российской компании «Яндекс», в которой отмечалось, что американская компания диктует свои условия производителям мобильных устройств на базе Android. В частности, в 2014 году Google не дал переустановить сервисы «Яндекса» на мобильных устройствах Fly, Explay и Prestigio.

В сентябре 2015 года ФАС признала Google виновной в нарушении антимонопольного законодательства РФ. Компании было выдано предписание на устранение нарушений, в частности, магазин приложений Google Play должен был быть отвязан от системы поиска Google и других сервисов.

Законодательство о защите конкуренции должны соблюдать все компании, которые поставляют свою продукцию на российский рынок, в том числе и транснациональные корпорации. Ввиду неисполнения предписания ФАС компания оштрафована на 438 млн 067 тыс. 400 рублей (около $6 млн 758 тыс.).

Рассмотрение апелляционной жалобы Google на решение нижестоящего арбитража Москвы в пользу ФАС пройдет в суде 16 августа.