Москва, 11 августа, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Пока речь идет о строительстве газопровода «Турецкий поток» только для нужд самой Турции. Гарантий для сооружения других ниток Анкара, скорее всего, не сможет дать, и тогда вести переговоры придется с европейскими партнерами. Об этом заявил сегодня, 11 августа, заместитель гендиректора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач, передает корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Турецкий флаг

В настоящее время речь идет о том, что Россия готовит с Турцией только то, что предназначено для самой турецкой стороны. То, что турки могут сами гарантировать в качестве рынка того газа, что будет идти через Черное море, это и будет оформлено и подписано. Условно говоря, первая нитка, отметил аналитик.

«Вторая нитка, третья… десятая и так далее — они могут жить, только если будут гарантии. Турция, скорее всего, не может дать эти гарантии. Значит, потребуются переговоры с европейскими партнерами, регуляторами, властями. Здесь уже сложно очень рассуждать, как они пойдут. Есть вот интерес со стороны Болгарии. Они будут предлагать себя в качестве транзитера вместо того, чтобы им стала Турция. Это как альтернативный вариант, и здесь возможен и торг, вообще расставление приоритетов в зависимости», — объяснил Гривач.

Эксперт подчеркнул, что на высшем политическом уровне проект получил поддержку. А дальше возобновляется кропотливая работа по оформлению той политической воли в конкретные представительские, корпоративные, регулятивные и прочие документы. Это необходимо сделать для того, чтобы проект был реализован.

Что касается разногласий, которые могут возникнуть у Москвы и Анкары по проекту, то аналитик отметил, что они могут быть по тому, как оформлять обязательства, по тому, кто будут инвестировать в береговую инфраструктуру на территории Турции, кто будет подписывать контракты с турецкой стороной, какие могут быть гарантии.

Ранее ИА REGNUM писало, что Москва и Анкара активно обсуждают реализацию проекта «Турецкий поток». Турецкий посол Умит Ярдын сегодня, 11 августа, заявил, что стороны сейчас говорят о рынках сбыта для газа. По словам дипломата, по «Турецкому потоку» у сторон разные взгляды. Реализацию проекта начали обсуждать еще до кризисной ситуации, однако после встречи президентов России и Турции по строительству газопровода начался официальный диалог.

Во вторник, 9 августа, в Санкт-Петербурге встретились Владимир Путин и Тайип Эрдоган. В результате переговоров стороны пришли к тому, что «Турецкий поток» должен быть разморожен. После этого началась активная работа по возрождению проекта. Так, 10 августа глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил о сроках строительства газопровода — во второй половине 2019 года, о создании рабочей группы для подготовки межправительственного соглашения по «Турецкому потоку», которое, как ожидается, будет подписано в октябре.