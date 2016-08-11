Рига, 11 августа, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Объемы строительства в Латвии в первой половине 2016 года по сравнению с первой половиной 2015 года, по календарно выровненным данным, в сравнимых ценах уменьшились на 18,9%, составив в фактических ценах 528,8 млн евро, сообщает BNS.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Так, объемы строительства жилых домов в этот период уменьшились на 6,8%, нежилых зданий — на 5,9%, а инженерных сооружений — на 35,3%.

Во втором квартале 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, объемы строительства по календарно выровненным данным, в сравнимых ценах, уменьшились на 19%, составив в фактических ценах 325,4 млн евро. Объемы строительства зданий в этот период уменьшились на 4,7%, что было обусловлено снижением объемов строительства нежилых зданий на 9,7%, в то же время строительство жилых зданий увеличилось на 9,9%.

Во втором квартале 2016 года, по сравнению со вторым кварталом 2015 года, объемы строительства инженерных сооружений уменьшились на 35,3%. Это было вызвано уменьшением объемов строительства портов, водных путей, дамб и других гидросооружений на 49,2%; мостов и туннелей — на 41,2%; автодорог, улиц, взлетно-посадочных полос аэродромов и железнодорожных путей — на 32,7%. В то же время объемы строительства магистральных трубопроводов, линий связи и электроснабжения увеличились на 33,9%, а трубопроводов и кабелей местного значения — на 12,7%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, эксперты считают, что причина снижения объема строительства связана не только с тяжелой ситуацией в отрасли, но и с общим экономическим фоном, а также геополитической обстановкой. По их мнению, люди не могут себя долго содержать на несуществующие накопления, а это означает, что значительная часть строительных компаний будут искать возможности для развития своего бизнеса за рубежом. «Что произойдет потом? Важно, чтобы эти люди вернулись в Латвию, но предпосылки к этому очень слабые», — заявил председатель правления АО RERE grupa Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

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