Улан-Удэ, 11 августа, 2016, 15:32 — ИА Регнум. В Бурятии в настоящее время наибольшее количество осадков наблюдается в Окинском, Тункинском, Закаменском, Кяхтинском, Кабанском, Прибайкальском районах и в городе Улан-Удэ. По данным Бурятского гидрометцентра, подъем уровня воды зафиксирован на реках юго-западных районов — Иркут, Ока и Джида. На реке Селенга отмечается подъем уровня воды с интенсивностью до 10 см в сутки.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

В ближайшие дни сохранится погода с сильными дождями, ожидается подъем воды в горных районах, возможен сход селевых потоков, отмечают синоптики.

В связи с этим руководителям муниципальных образований Бурятии рекомендуют продумать алгоритм действий в случае выхода воды из берегов, сообщили ИА REGNUM в республиканском главке МЧС. В адрес глав муниципальных образований республики направлены письма о выполнении комплекса предупредительных мероприятий.

«Руководителям рекомендовано провести уточнение состава сил и средств, привлекаемых на аварийные ситуации в случае выхода воды из берегов, проверить готовность к эвакуационным мероприятиям и первоочередному жизнеобеспечению населения. Также на контроле объекты жизнеобеспечения: линии электропередач и автомобильные дороги», — рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по региону Евгений Шангин.

В ведомстве уточнили, что для населения, проживающего в низких поймах рек, необходимо спланировать мероприятия по эвакуации семей, имущества, домашнего скота, заблаговременно подготовить документы.

Впрочем, пока чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с подтоплением, в республике не зарегистрировано. До критических отметок уровня воды в реках еще имеется достаточный запас, по реке Селенга этот показатель составляет от одного до трех метров. В Улан-Удэ до критического уровня Селенги остается еще 270 сантиметров, однако уже сейчас спланировано применение подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС России. Для откачки воды с наиболее проблемных участков городских улиц и дорог выделены пожарные машины, сказали в МЧС.

Между тем дождливая погода уже привела к подтоплению в Улан-Удэ. По сообщениям местных СМИ, затопило проспект Строителей. Сегодня, 11 августа, в администрации города ИА REGNUM сообщили, что последствия ливня ликвидируются: «В каждом районе города проведены комиссии по ЧС, которые аккумулируют информацию о ситуации с электроснабжением, подтоплением магистральных дорог, трамвайных путей, проездах в частном секторе и к многоквартирным домам. На откачку выведены все вакуумные машины комбината по благоустройству, задействована также техника и оборудование сторонних организаций разных форм собственности».

Добавим, по прогнозам синоптиков, дождливая погода в Улан-Удэ сохранится в ближайшие два дня.