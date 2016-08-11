Минск, 11 августа, 2016, 15:32 — ИА Регнум. «Брянский регион — самый надежный и очень важный партнер Белоруссии. Нам вполне по силам активизировать взаимодействие по ключевым направлениям. Как меня информировали, за пять месяцев этого года товарооборот прирос на 6%, но это мизерные показатели. Я думаю, нам по силам выйти на уровень товарооборота, который был у нас в 2013 году — более $900 млн», — заявил 11 августа в Минске Александр Лукашенко, принимая делегацию Брянской области во главе с губернатором Александром Богомазом.

bryanskobl.ru Александр Лукашенко и Александр Богомаз

По словам руководителя постсоветской республики, в Брянской области живут и работают «соседи и родные люди». Он отметил важность двустороннего сотрудничества, указав на наличие в российском регионе сборочных производств белорусских «гигантских предприятий» — «Гомсельмаша» и «Амкодора», специализирующихся на производстве сельскохозяйственной и коммунальной техники.

«Я очень хотел бы, чтобы эти производства работали как пример нашего белорусско-российского сотрудничества в целом. Посмотрите за этими предприятиями. Если возможна какая-то поддержка в плане их успешного функционирования, помогите. Если что-то мы там должны сделать, вы нам скажите, мы обязательно оперативно подключимся, чтобы более широко была представлена продукция этих предприятий не только на Брянщине, но и в России в целом. В этом интерес и Брянской области, поскольку они функционируют на вашей территории и являются налогоплательщиками Брянской области», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

«Мы готовы с вами делиться всем, что у нас есть, потому что мы соседи, и мы очень заинтересованы, чтобы Псковская, Смоленская и Брянская земли развивались интенсивно — это и показатель нашей вовлеченности в развитие сельского хозяйства, промышленности Российской Федерации, и показатель того, что мы можем сделать для россиян», — сказал он.

Говоря о перспективах ухода от обычной торговли и перехода к сотрудничеству в биотехнологиях, АПК, строительной и других сферах, Лукашенко сказал: «Я хотел бы, чтобы ваш визит прошел именно под углом обсуждения перспектив нашего сотрудничества — сотрудничества на более высоком уровне, а не просто какой-то товарный обмен. Без него, конечно, мы не обойдемся, но мы должны и производить товар очень высокого уровня для того, чтобы вместе могли продавать не только на постсоветском пространстве, но и в странах хотя бы Восточной Европы».

В ходе переговоров было обсуждено создание совместного строительного комплекса. Богомаз указал на важность поставок белорусского продовольствия на российский рынок, отметив также, что Брянская область поставляет в постсоветскую республику нефтепродукты и комплектующие.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Витебске были подписаны соглашения между Витебским облисполкомом и правительством Брянской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах. После этого российская делегация направилась в Минск с целью провести переговоры в Администрации президента и Совмине, а также посетить «МАЗ», кондитерскую фабрику «Коммунарка» и другие госпредприятия.