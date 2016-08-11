Вологда, 11 августа, 2016, 15:31 — ИА Регнум. В Вологодской области порядка 800 осужденных смогут рассчитывать на освобождение или смягчение приговора после изменения федерального законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УФСИН.

35.fsin.su Представители общественности посещают колонию в Вологодской области

Федеральный закон о частичной декриминализации по ряду нетяжких статей Уголовного кодекса вступил в силу в июле. В итоге за уклонение от уплаты алиментов, побои, мелкие кражи и мошенничество будут применять санкции КоАП. Дела осужденных по таким статьям тоже подлежат пересмотру. Из 7000 осужденных в колониях региона новшество коснется около 800 человек. Большая их часть находится в двух колониях-поселениях в Грязовецком и Череповецком районах.

«В ближайшее время материалы по ним направят в суд. Именно судья будет решать, смягчать наказание, выпустить осужденных, или оставить наказание без изменения», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы областного Управления ФСИН Инна Македонская.

Хорошо отнеслись к нововведению в службе судебных приставов. Они отмечают, что новшество позволит взыскивать больше долгов по алиментам.

«Все многочисленные должники по алиментам после освобождения из исправительных учреждений автоматически попадут в поле зрения судебных приставов. Затем они либо начнут платить своим детям в полном объеме, либо, в случае неуплаты алиментов, могут попасть под административный арест. Изменен и порядок привлечения к ответственности алиментщиков. Ранее нам необходимо было для начала дважды дать предупреждение каждому такому несознательному гражданину. Сейчас нам больше не нужно предупреждать должников об уголовной ответственности. Теперь мы привлекаем их по административной статье, а если он не принимает никаких мер и уклоняется, то уже по уголовной», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM и.о. замначальника УФССП по Вологодской области Евгений Салтыков.

По его словам, в Вологодской области уже начали активно применять к алиментщикам административные санкции по новой статье 5.35.1 («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). При этом зачастую суды назначают в качестве наказания административный арест или исправительные работы.

Добавим, что, по данным приставов, в общей сложности в Вологодской области более 10 тысяч человек являются злостными неплательщиками по алиментам. Они должны своим детям порядка 1,5 миллиарда рублей.