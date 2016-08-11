Ростов-на-Дону, 11 августа, 2016, 15:30 — ИА Регнум. В социальной сети «ВКонтакте» горожане жалуются на то, что в донской столице нет деревьев. «Вот во что превратились растения, выставляемые в кадках на тротуаре. Вместо традиционной посадки полноценных деревьев — сухие веники с жёлтыми листьями», — написал Владимир П., приложив к своей записи фотоснимок, передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа.

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В своих комментариях ростовчане не без сарказма предлагают выходить из дома на работу с лейкой, чтобы поливать растения в городе. «Ну возьмите вы с собой, уходя из дома, лишнюю бутылочку воды! Прошёл мимо деревца в кадке, полил. Глядишь, и не засохли бы», — считает Андрей М.

А вот представительницы прекрасного пола даже дают советы по выращиванию зеленых насаждений. «За всеми этими дорогими хвойными породами сложно ухаживать, некоторые из них с трудом приживаются даже у опытных садоводов. Лучше посадить в кадки какие-нибудь элитные пеларгонии или махровую петунью. Вот они точно в кадках приживутся», — отметила Елизавета В.

Отметим, что кадки с растениями появились в донской столице у новых остановочных комплексов, которые продолжают обустраивать в преддверии ЧМ-2018. Также установлены кадки для посадки деревьев и цветов в переулке Соборном, который с недавних пор стал пешеходным. Ожидается, что клумбами украсят весь областной центр.

Напомним, что нехваткой зеленых насаждений в Ростове-на-Дону жители обеспокоились в 2013 году. Ростовчане обратились в Генпрокуратуру РФ с жалобой на незаконную вырубку зеленых насаждений. По оценкам экспертов, доля фактической обеспеченности города зелеными насаждениями не достигала и 27%. После этого на главной улице города — Большой Садовой — появились молодые саженцы.