Киев, 11 августа, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Глава Украины Петр Порошенко приказал привести войска в полную боевую готовность около административной границы с Крымом и по линии разграничения на Донбассе. Об этом украинский президент написал сегодня, 11 августа, на своей странице в социальной сети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

«Поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения в районах административной границы с Крымом и по всей линии столкновения в Донбассе», — написал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа в ФСБ заявили, что на территории полуострова Крым готовились теракты диверсионной группой Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Спецслужбам РФ удалось предотвратить теракты: при перестрелке с диверсантами погибли двое российских силовиков, а на месте перестрелки была обнаружена взрывчатка. Власти Украины отвергают обвинения ФСБ.

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