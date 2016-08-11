Челябинск, 11 августа, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Состояние общественного транспорта Челябинска остаётся непростым. Сейчас местные власти разрабатывают планы по улучшению ситуации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Троллейбус

Льготы на проезд в муниципальном общественном транспорте сохраняются. Депутаты рабочей группы должны будут решить вопрос перевозки льготников Челябинска на ближайшем заседании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Челябинской городской думы.

«Идет обсуждение. 17 августа состоится заседание рабочей группы, на котором будут уже конкретные предложение по этому вопросу вынесены. Сейчас пока еще только промежуточные рассуждения. Предложения могут быть разные», — сообщила начальник пресс-службы Челябинской городской думы Лариса Окунева.

Одним из вариантов выхода из сложной ситуации является привлечение частного инвестора-концессионера. Но пока данный вопрос не стоит на повестке.

«У нас есть муниципальный транспорт: автобусы, троллейбусы и трамваи. Он пока остается на балансе муниципалитета. Мы просто не имеем сейчас денег содержать его в том состоянии, в котором нам бы хотелось. Повышение тарифа на проезд не дало ожидаемого эффекта. Обращение в область, к «старшим товарищам», тоже не принесло результата: нам ответили — «изыскивайте свои резервные возможности для обеспечения расчета за долги по проезду льготников». А бюджет очень много должен транспортникам за перевозку льготников», — рассказала начальник пресс-службы гордумы.

Несмотря на сложное финансовое положение муниципального общественного транспорта, сокращения не планируются. «Сокращать транспорт — об этом речи не идет. Мы сейчас пытаемся понять, из каких доходов содержать его. И с чего рассчитываться за льготников», — пояснила Лариса Окунева.

Напомним, положение общественного транспорта в Челябинске, как во всей Челябинской области остается крайне тяжелым. Так, 20 апреля 2016 года Карабаш постиг транспортный коллапс. Общественный транспорт полностью прекратил перевозки в городе, так как единственный частный перевозчик обслуживающий маршруты в городе, отказался осуществлять доставку пассажиров в связи с нерентабельностью. В настоящее время в городе действует единственный маршрут, по которому курсирует один автобус.

В Челябинске в начале 2016 года, несмотря на заверения главы города Евгения Тефтелева, произошло повышение стоимости проезда до 20 рублей. Вместе с тем, в арбитражный суд Челябинской области были поданы иски о банкротстве МУП «Челябинский городской электрический транспорт» и МУП «Челябинский автобусный транспорт». У обоих предприятий многомиллионные долги. На начало 2016 года их сумма составляла 559 млн рублей и 300 млн рублей соответственно.