Санкт-Петербург, 11 августа, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Лучший проект памятника жертвам катастрофы самолета А321 над Синайским полуостровом выберут в Ленобласти из 26 вариантов в начале сентября. Памятник, как и планировалось ранее, установят в городе Всеволожске, расположенном рядом с Петербургом. Об этом сегодня, 11 августа, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

JayMantri Авиакатастрофа

В крушении 31 октября 2015 года лайнера А321 «Когалымавиа», летевшего из египетского Шарм-эш-Шейха в Петербург, погибли все 224 человека, находившиеся на борту. В их числе были 48 жителей Ленинградской области, большинство которых проживали как раз во Всеволожском районе.

На конкурс по выбору лучшего проекта памятника поступило 26 работ — в основном от авторов из Ленинградской области, Москвы и Санкт-Петербурга. На предстоящей неделе в фойе Дома правительства 47-го региона планируется организовать выставку работ. Заседание конкурсной комиссии по выбору победителей пройдет с 29 августа по 2 сентября. Напомним, что победитель конкурса получит денежную премию, а мемориал планируется возвести на благотворительные средства.

Фотографии проектов размещены на официальном сайте комитета по архитектуре и градостроительству Ленобласти

По итогам конкурса будут определены внешний облик и точное место размещения памятника на территории 47-го региона. Мероприятие по закладке монумента во Всеволожске на Румболовой горе планируется провести уже в сентябре.

Отметим, что на Румболовой горе находятся православный храм и мемориалы памяти погибших в Великой Отечественной войне и локальных войнах последних десятилетий, а также памятник жертвам Чернобыльской катастрофы.

В Петербурге также планируется поставить памятник жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Рассматривались варианты его установки в Красносельском или Московском районах города. Возможно, памятник будет посвящен жертвам всех авиакатастроф, в которых погибли жители Ленинграда-Петербурга.

Напомним, что крушение лайнера А321 произошло в результате теракта. Экспертами Федеральной службы безопасности было установлено, что причиной катастрофы стало взрывное устройство мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». После этого Россия приостановила авиасообщение с Египтом.