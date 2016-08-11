Берлин, 11 августа, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Беженцы, представляющие угрозу для общественной безопасности или виновные в правонарушениях, должны быть депортированы из Германии по сокращенной процедуре, об этом заявил журналистам 11 августа министр МВД Германии Томас де Мезьер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

В ходе пресс-конференции глава МВД представил новый комплекс мер, призванных повысить безопасность в государстве. По его словам, те из беженцев, кто предоставил неверные личные данные, совершил правонарушения либо иным образом угрожает общественной безопасности, должны быть высланы за пределы страны в ускоренном порядке.

Томас де Мезьер пояснил, что это касается тяжелых случаев, когда начало стандартной процедуры депортации может спровоцировать людей на совершение антиобщественных действий.