Пекин, 11 августа, 2016, 15:07 — ИА Регнум. В Китае на химическом заводе прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате инцидента погибли более 20 человек. Об этом сообщает CCTV News на свой странице в социальной сети Twitter.

pixabay.com Взрыв

ЧП произошло в четверг, 11 августа, в Данъяне (провинция Хубэй).

«В результате взрыва на химическом заводе в Данъяне в провинции Хубэй погиб, по меньшей мере, 21 человек», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются подробности данного ЧП.