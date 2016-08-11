Калининград, 11 августа, 2016, 15:07 — ИА Регнум. В Калининграде началось комплексное инженерное и архитектурное обследование Кафедрального собора 14-го века постройки, который является одним из самых известных памятников Калининградской области. Накануне специалисты московской компании «Архитектподряд» завершили обмерочные работы в здании.

Кафедральный собор в Калининграде

«Главная задача обследования — обеспечить сохранность здания и его безопасность, — цитирует пресс-служба регионального правительства руководителя службы госохраны объектов культурного наследия Евгения Маслова. — Оно включает проведение технически сложных работ, специалисты будут «шурфить» стены и фундамент здания».

В региональном министерстве культуры сообщили, что проведение обследований не отразится на графике музейной, концертной и выставочной деятельности Кафедрального собора.

В портфель выполненных и текущих заказов «Архитектподряда» входят такие известные памятники, как Георгиевский собор и ансамбль Михайло-Архангельского монастыря во Владимирской области, Троице-Сергиева лавра в Сергиевом посаде, усадьба Абрамцево, церковь Петра и Павла в Великом Новгороде.

Проектно-сметная документация обследования Кафедрального собора финансируется из федерального бюджета в размере 4,2 млн рублей.

ИА REGNUM уточняет, что инициатива проведения экспертизы технического состояния объекта принадлежит новому худруку Кафедрального собора Аркадию Фельдману, который выразил опасение по поводу высокой влажности стен здания. Однако прежний руководитель собора Игорь Одинцов выступил в прессе с критикой подобной инициативы.

«Никакой экспертизы проводить не надо — это лишь отмывание денег, — заявил, в частности, Одинцов радиостанции «Русский край». — Те операции, которые проводятся с Кафедральным собором, так называемая герметизация стен — это преступление против здания».

Напомним, Кафедральный собор в Калининграде является объектом культурного наследия федерального значения и одним из немногих сооружений на территории России, построенным в стиле готики. Разрушенное в годы Второй мировой войны британской авиацией здание было восстановлено в 90-е годы усилиями Игоря Одинцова. У стен собора находится могила немецкого философа Иммануила Канта.