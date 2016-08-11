Нижний Новгород, 11 августа, 2016, 15:01 — ИА Регнум. В Нижегородской области граждане призывного возраста могут быть отправлены на службы в армию даже при наличии отсрочки. Как сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре, именно так и произошло с жителем Бутурлинского района.

mil.ru Призыв

Молодой человек является студентом Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Решением призывной комиссии ему была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу до 31 августа 2016 года.

Однако, в нарушение установленных законом требований, призывник после прохождения в апреле 2016 года медицинского освидетельствования решением призывной комиссии в мае был призван на военную службу и отправлен в войска.

Кроме того, районным военкоматом направлялись повестки еще четырем призывникам, имеющим отсрочку.

В результате органами прокуратуры в адрес начальника территориального отдела военного комиссариата направлено предписание с требованием привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Кроме того, прокуратура потребовала устранить выявленные нарушения.