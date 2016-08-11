Киев, 11 августа, 2016, 15:01 — ИА Регнум.



dpsu.gov.ua Украинский пограничник на КПП

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Крым. Об этом 11 августа на брифинге в Киеве заявил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает ИА REGNUM.

«Учитывая напряженную обстановку на полуострове, которая на протяжении последних дней нагнеталась «оккупантами», Госпогранслужба настоятельно рекомендует гражданам Украины, без острой необходимости, воздержаться от посещения «оккупированного» полуострова», — сказал Слободян.

Он сообщил, что с 7 по 11 августа ГПСУ зафиксировала пролеты 15 вертолетов Ми-8 ВС РФ на украинско-крымской границе. При этом в 12 случаях ВС РФ «использовали для воздушной разведки БПЛА». «По меньшей мере в пяти случаях вдоль админграниц по морю передвигались катера различного типа. А в районе пункту пропуска «Армянск» наблюдают постоянное использование аэростата типа «Рысь», который неподвижно висит в воздухе на высоте около 1 км», — рассказал Слободян.

Военный заверил, что ГПСУ совместно с ВСУ и Нацполицией готовы к любому развитию событий на админгранице с Крымом. Слободян отметил, что в Курской области РФ среди населения распространяется информация о розыске граждан Украины, которые якобы планируют теракты. «На территории Курской области правоохранительные органы России на железнодорожных и автомобильных вокзалах, в аптеках, на автозаправочных станциях и магазинах разместили сообщения о розыске ряда граждан Украины, которые якобы планируют совершить теракт на территории РФ», — уточнил чиновник.

При этом он заверил, что таких граждан на Украине вообще не существует. Слободян также добавил, что ГПСУ проверяет информацию о пересечении сотрудником автотранспортного цеха Запорожской АЭС Евгением Пановым админграницы с Крымом.

В свою очередь, народный депутат Украины, экс-комбат батальона «Донбасс» Семен Семенченко заявил, что Украина имеет право проводить спецоперации в Крыму, поскольку это украинская территория. «О том, что Крым является территорией Украины, и Украина имеет право на перемещение внутри этой территории любых граждан и сотрудников спецподразделений, это понятно. Тем более что такое право Главному управлению разведки Минобороны Украины дала Верховная рада», — пишет в Фейсбуке Семенченко.

В то же время депутат выразил сожаления в том, что руководство Украины способно организовать и провести диверсионные действия в Крыму. «Территория является официально оккупированной, поэтому разведка имеет право там работать (на не оккупированной территории Украины военная разведка права работать не имеет). Если бы даже это была действительно операция ГУР МО, я бы только аплодировал. Уничтожение объектов инфраструктуры (особенно имеющих стратегическую важность для оккупанта) — нужное и правильное дело. Как и разворачивание полноценного партизанского движения. Однако это не было и не могло быть спецоперацией ГУР. И не только потому, что Украина официально это отрицает. Вся логика действий военно-политического руководства Украины показывает, что на подобные действия они просто неспособны», — считает Семенченко.

Кроме того, 11 августа спикер администрации президента по вопросам АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник отметил, что в Крыму не был задержан ни один сотрудник украинской разведки. «Все вчерашние заявления Москвы не соответствуют действительности. Украина не совершала провокаций ни в этом, ни в другом районах. Ни один сотрудник Управления разведки в оккупированном Крыму задержан не был. Эти действия Кремля произнесены с целью дискредитации Украины, срыва Минских договоренностей, а также эскалации конфликта на востоке Украины», — добавил Мотузяник.

Как сообщает украинское издание «Цензор. нет», сегодня родной брат задержанного ФСБ Панова Игорь Котелянец подтвердил исчезновение родственника. Он предположил, что брат Евгений мог быть похищен в Запорожской области и вывезен в Крым для инсценировки провокации против Украины. «Я боюсь, что Евгения похитили и увезли в Крым не просто для того, чтобы выдать в качестве организатора какого-то невероятного заговора. Таким образом, Кремль может обосновать свое полномасштабное наступление на Украину. Об инсценировке же говорит и множество нестыковок в сюжетах, которые транслируют российские каналы», — заявил Котелянец.

По его словам, Евгений в субботу утром 6 августа поехал на встречу с друзьями и исчез. Котелянец считает, что его брат не мог организовывать никаких военных мер после демобилизации в сентябре 2015 года: он ушел с головой в работу — водитель, электромеханик на Запорожской АЭС, параллельно занимался общественной деятельностью — создал общественную организацию помощи ветеранам «АТО», но самое главное, они с женой планировали завести ребенка.

В то же время украинские СМИ сообщают о пропаже еще двоих однополчан Панова, с которыми он принимал участие в АТО в составе 37-го батальона ВСУ. Демобилизованные планировали отдохнуть в с. Васильевка. Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа ФСБ России заявила о задержании в Крыму украинской ДРГ, которая готовила теракты. Одним из задержанных был назван украинец Евгений Панов. «На территории полуострова Крым ликвидирована агентурная сеть Главного управления разведки Министерства обороны Вооруженных сил Украины. Задержаны лица из числа граждан Украины и Российской Федерации, оказывавшие содействие в подготовке террористических актов, которые дают признательные показания. Одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, который также задержан и дает признательные показания», — говорилось в сообщении.

При этом ФСБ РФ сообщила, что в ночь с 6 на 7 августа 2016 года в районе города Армянска (Крым) в результате оперативно-разыскных мероприятий была обнаружена группа диверсантов. При их задержании ФСБ России понесла потери. На месте боестолкновения ФСБ обнаружила: 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 килограммов в тротиловом эквиваленте, боеприпасы и специальные средства инициирования.