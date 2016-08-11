Стамбул, Турция, 11 августа, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Саперы не обнаружили взрывчатки в бесхозных чемоданах на площади Таксим в Стамбуле, там оказалась одежда, сообщает телеканал NTV.

publicdomainpictures.net Чемодан с одеждой

Взрывчатки или иных опасных вещей в чемоданах не было. Для уничтожения подозрительных объектов саперы произвели управляемый взрыв. В настоящее время площадь снова открыта для посетителей.

Ранее сообщалось, что неизвестные оставили в центре площади Таксим под рекламной конструкцией три чемодана. Полиция оцепила площадь и перекрыла прилегающие автодороги.