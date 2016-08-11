В чемоданах на площади Таксим оказалась одежда
Стамбул, Турция, 11 августа, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Саперы не обнаружили взрывчатки в бесхозных чемоданах на площади Таксим в Стамбуле, там оказалась одежда, сообщает телеканал NTV.
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Чемодан с одеждой
Взрывчатки или иных опасных вещей в чемоданах не было. Для уничтожения подозрительных объектов саперы произвели управляемый взрыв. В настоящее время площадь снова открыта для посетителей.
Ранее сообщалось, что неизвестные оставили в центре площади Таксим под рекламной конструкцией три чемодана. Полиция оцепила площадь и перекрыла прилегающие автодороги.