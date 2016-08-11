Москва, 11 августа, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Учёные Томского государственного университета (ТГУ), Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Зоологического института РАН обнаружили новую группу в семействе растительноядных динозавров. Об этом сообщили в пресс-службе ТГУ.

publicdomainpictures.net Динозавры

«Исследователи ТГУ, СПбГУ и Зоологического института РАН выявили новый таксон в семействе титанозаврид — четвероногих растительноядных динозавров», — сообщили в пресс-службе.

Открытие было сделано при изучении найденных в 2008 году в селе Шестаково (Кемеровская область) останков динозавров. Этот динозавр оказался необычным: он не вписывался в общепринятую классификацию.

Учёным удалось установить, что динозавр относится к подотряду зауропод, но при этом относится к новому виду. Признаки: длина 20 метров, вес — 50 тонн.

«Новый динозавр отличается от собратьев особенностями строения — крестцовые ребра у него расположены в форме звезды и сходятся к центру, отсутствует сочленение позвонка на невральной дуге. Древних ящеров с таким строением скелета пока не находили ни в одной стране мира», — сообщили в пресс-службе.