Лондон, 11 августа, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Специалисты выявили закономерность между химическим составом зубной эмали и гибелью жителей Ирландии от массового голода в cередине 19 века, результаты исследования приведены в журнале PLOS ONE.

Gronchih Зубы

Ученые из университета в Брэдфорде, Великобритания, подвергли изотопному анализу зубы ирландцев, погибших в годы так называемого Великого голода, когда в стране случился неурожай картофеля.

Соотношение в дентине изотопов углерода и азота специалисты сравнивали с данными о питании людей в то время. По мнению специалистов, крайнее истощение отразилось на составе зубной эмали.

В дальнейшем обнаруженные закономерности можно использовать как в археологии, так и при судмедэкпертизе для уточнения причины гибели человека, если предположительно она случилась вследствие голода.