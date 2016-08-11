Саратов, 11 августа, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Чтобы не бросать тень на администрацию Заводского района, на момент возбуждения уголовного дела по статье «Получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере в виде денег за незаконное бездействие» чиновница написала заявление об увольнении, сообщает ИА REGNUM.

Chris Potter Взятка

По версии следствия, с начала мая 2016 года по 1 июля 2016 года, подозреваемая систематически получала через посредника взятку в виде денег от местных жителей за то, чтобы она не предоставляла комитет по управлению имуществом мэрии Саратова сведения о гражданах, осуществляющих несанкционированную торговлю в Заводском районе. Общая сумма незаконно полученного вознаграждения составила около 85 тыс. рублей, проинформировали в пресс-службе СУ СКР региона.

Противоправные действия злоумышленницы выявлены и пресечены в ходе совместных оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудников следственного управления по Саратовской области, ОЭБиПК в составе УМВД России по городу Саратову и регионального УФСБ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

«Гражданам необходимо помнить об уголовной ответственности за получение взятки, вне зависимости от ее размера, и о последующих неблагоприятных последствиях для себя лично и своих близких, связанных с наличием судимости», — отмечают в ведомстве.