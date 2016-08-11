Севастополь, 11 августа, 2016, 14:42 — ИА Регнум. В четверг, 11 августа в Севастополе проводится комплекс мероприятий для обезвреживания немецкой авиационной бомба SD-250 на территории виноградников компании «Золотая Балка». Решением комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение уничтожить бомбу на месте обнаружения. Об этом 11 августа сообщил начальник ГУ МЧС России по городу Севастополю Сергей Клименко, передает корреспондент ИА REGNUM.

jill111 Виноградник

«Тип взрывателя не определен, поэтому принято решение эту авиабомбу уничтожить на месте обнаружения. Разлет осколков боеприпасов данного вида составляет более 1 тыс. метров, радиус разрушений — около 600 метров, сейсмическое воздействие 41 метр», — сказал Клименко. — Работы производятся в экстренном порядке, учитывая запланированное проведение байк-шоу».

Взрывоопасный предмет обнаружен в 2,5 км от места проведения фестиваля, в связи с тем, что будет большое количество людей, принято решение о подрыве сегодня, резервный день — завтра», — добавил Клименко.

Для подготовки подрыва планируется использовать более 175 тонн песка. Также в период работ, с 14:00 будет временно ограничено движение на участках автодорог от Ялтинского кольца до поворота на с. Хмельницкое, от АЗС в районе перекрестка ул. Крестовского и ул. Спартаковская (Балаклава) до автодороги Севастополь — Ялта. Для организации дорожного движения привлечено пять экипажей ГИБДД.

Для минимизации разрушительных факторов произведены необходимые расчеты и налажено взаимодействие структур правительства Севастополя, ГУ МЧС России по городу Севастополю, УМВД России по городу Севастополю, Черноморского флота.

Всего, по словам главы ГУ МЧС, с начала года в Севастополе обнаружено и обезврежено около 60 авиационных бомб и более 3,5 тыс. боеприпасов разного калибра.