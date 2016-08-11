Лондон, 11 августа, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Производство солнечной и ветряной энергии будет стоить меньше, чем производство ядерной к моменту завершения АЭС Hinkley Point в 2025 году, считают в правительстве Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

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К такому выводу пришла комиссия департамента энергетики, которая подготовила проект доклада. По расчетам департамента, стоимость одного мегаватт/час электроэнергии, выработанных на прибрежных ветряных станциях и крупномасштабных солнечных станциях, будет составлять 50−75 фунтов стерлингов, в то время как предполагаемая стоимость того же самого объема энергии, произведенного на АЭС, будет составлять 85−125 фунтов за мегаватт/час.

По более ранним прогнозам, сделанным в 2010 и 2013 году, ожидалось, что энергия, получаемая из возобновляемых источников, будет стоить столько же или дороже, чем получаемая на АЭС. Данные показатели опубликованы в докладе о ядерной энергетике Национального финансово-ревизионного управления за июль.

«По прогнозу департамента [энергетики], стоимость электроэнергии, производимой на ветряных и солнечных станциях, сократится к 2025 году. По расчетам ведомства, стоимость получаемой с помощью газа электроэнергии останется неизменной, при этом стоимость электричества, вырабатываемого на АЭС возрастет», — отмечает управление.

В департаменте энергетики заявили, что управлению был предоставлен ранний вариант доклада, конечная версия которого увидит свет в ближайшее время.

Согласно опубликованным правительством 11 августа данным, возобновляемые источники энергии составили 25,1% общей доли электроэнергии Соединенного Королевства за первый квартал этого года.

Напомним, проект строительства АЭС, стоимостью $19 млрд, должен был осуществляться при финансовой поддержке КНР французской компанией EDF. Возведение станции было согласовано в ходе визита главы КНР Си Цзиньпина в Соединенное Королевство, а сам проект получил активную поддержку со стороны бывшего главы правительства Дэвида Кэмерона. Осуществление проекта было отложено новым премьер-министром страны Терезой Мэй, которая сослалась на необходимость более досконально изучить проект.

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