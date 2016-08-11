Нижний Новгород, 11 августа, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Верховный суд РФ признал недействующей сбытовую надбавку, установленную Региональной службой по тарифам (РСТ) на 2015 год для гарантирующего поставщика «ТНС энерго Нижний Новгород», сообщает «КоммерсантЪ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Очень дорогое электричество

Изначально прокуратура просила признать решение РСТ по Нижегородской области №61/2 от 23 декабря 2014 года недействительным, исключив из необходимой валовой выручки (НВВ) компании 5,4 млрд рублей необоснованных, по мнению надзорного органа, затрат за 2013−2015 годы.

Иск прокурор подавал в защиту неограниченного круга лиц, указав, что рост тарифов на электроэнергию в условиях экономического кризиса создает предпосылки для обострения социальной напряженности в регионе. Изучив две экспертизы, областной суд счел почти все расходы гарантирующего поставщика обоснованными, исключив из НВВ только 28,9 млн рублей и отказав прокуратуре практически по всем пунктам.

В свою очередь судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ посчитала необоснованным включение в расходы энергокомпании на 2015 год 432,5 млн рублей процентов по кредитам. Суд указал, что РСТ не оценила обоснованность действий энергосбытовой компании, которая привлекала кредиты, при этом направляя «займы взаимозависимым лицам».

Затраты поставщика электроэнергии на формирование 563,8 млн рублей резерва по сомнительным долгам были признаны необоснованными. Суд определил, что эти деньги, не использованные для списания безнадежной задолженности в 2013 году, по сути являются необоснованным доходом предприятия и не могли включаться в затраты 2015 года.

Также суд признал экономически необоснованными 654,4 млн рублей затрат на съем показаний со счетчиков и 51 млн рублей на услуги биллинга. Прокуратура доказывала, что в РСТ при формировании сбытовой надбавки не выясняли количество ТСЖ и домоуправляющих компаний, которые сами снимают показания и готовят платежки. Суд согласился, сделав вывод, что регулятор не устанавливал количество домов, в которых их собственники решали напрямую перечислять плату за электричество гарантирующему поставщику.

Кроме того, суд счел необоснованными затраты в 128,4 млн рублей на «услуги по управлению» по договору с материнской ГК «ТНС энерго». Проанализировав штатное расписание компании, суд решил, что по сути структурных изменений не было: управляющий директор «ТНС энерго НН» Василий Ситдиков, став заместителем гендиректора «ТНС энерго», продолжил управлять нижегородским энергосбытом. Кроме того, по мнению суда, в РСТ не проанализировали экономическую обоснованность суммы «базовового вознаграждения» с учетом того, что ряд работ по договору управления могли выполнять сами работники энергокомпании.

В общей сложности Верховный суд поставил под сомнение более 1,8 млрд рублей затрат «ТНС энерго НН», которые РСТ засчитала ей при утверждении прошлогоднего тарифа. Это почти половина необходимой валовой выручки сбытовой компании за 2015 год (3,7 млрд руб.).

В итоге первый пункт решения РСТ Нижегородской области №61/2 об установлении и введении в действие сбытовой надбавки был признан недействующим.

В ГК «ТНС энерго» комментировать результаты рассмотрения дела отказались. В свою очередь в РСТ считают, что спектр последствий от решения Верховного суда будет довольно широким как для регулирования, так и для участников рынка.

«Оно противоречит всей обширной практике по нормам регулирования, которая была на сегодняшний день. Пока полной ясности нет, поэтому резких движений мы не делаем. Но, естественно, мы подадим кассационную жалобу в Верховный суд», — завил и.о. руководителя службы Алексей Семенников.

В судебном решении РСТ не видит обязательств исключить какие-либо необоснованные затраты гарантирующего поставщика в следующих периодах регулирования. Поэтому в РСТ пока нет четкого понимания, как это судебное решение может быть исполнено.