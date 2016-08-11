Прага, 11 августа, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Пользователям популярной социальной сети Facebook угрожает фишинговая атака, в основе которой лежит распространение ложных сообщений, таких как убийство главы Чехии или взрыв в Праге, сообщает антивирусная компания ESET.

pixabay.com Хакер

По данным специалистов компании, злоумышленники пользуются ранее взломанными аккаунтами в соцсети, чтобы получать данные большого количества пользователей. Для этого хакеры от имени прошлых жертв опубликовали фиктивную новость, где говорилось о теракте в Праге с большим числом погибших. К статье прилагалась фотография, сделанная на месте другого взрыва.

Пользователь, переходя по ссылке в публикации, попадал на поддельную страницу, где у него требовали логин и пароль для входа на Facebook. Таким способом хакеры взломали тысячи страниц жителей Чехии и Словакии.

В последние дни злоумышленники с целью похищения личных данных распространяют ложные сведения об убийстве президента Милоша Земана в его собственном доме.