Углич, Ярославская область, 11 августа, 2016, 14:25 — ИА Регнум. В Угличском районе Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса в особо крупном размере. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре, ущерб превысил 1,3 млн рублей.

Вырубка леса

Самовольная вырубка производилась в государственном лесном фонде в Ильинском и Улейминском сельских поселениях Угличского района. Выяснилось это в рамках проверки прокуратурой исполнения требований противопожарной безопасности в лесах. ПО данным надзорного органа, под топор пошли 62 сосны.

На основании материалов проверки органы внутренних дел возбудили уголовное дело. Ход его расследования находится под контролем прокуратуры.