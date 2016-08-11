Ярославская область, 11 августа, 2016, 14:24 — ИА Регнум. 13 августа в Ярославле состоится митинг в поддержку обманутых дольщиков СУ-155. Люди считают, что областное правительство в конечном итоге так и не достроит их дома, сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы, первый секретарь регионального обкома КПРФ Александр Воробьев.

Митинг пройдет на площади Юности у Театра юного зрителя. Там же 3 июня дольщики под руководством КПРФ разбили палатки в знак возмущения недостаточным, по их мнению, вниманием региональной власти к проблеме брошенных застройщиком недостроев.

«Люди сами проявили инициативу и обратились ко мне с просьбой помочь в организации митинга. Дольщики переживают, что активность областного правительства обусловлена лишь предстоящими выборами, а на самом деле никому ничего не надо. Сегодня мы проехали по объектам Ивановской ДСК и посмотрели, как на самом деле устраняются прописанные замечания. Например, на объектах на Тормозном шоссе — литеры 2,3 — вдруг перед митингом начали укладывать асфальт. Люди считают, что это делается на показуху. Из выписанных по одному из домов 32 замечаний якобы устранено 20. Но вот вздувшаяся пузырями крыша в перечень замечаний не попала, хотя члены комиссии в присутствии дольщиков констатировали, что ее необходимо менять. Вода в подъезде дома так и продолжает стоять — и никто не знает, что с ней делать, потому что не могут найти причину. На объектах в Дядьково вообще никаких работ не ведется», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.

В настоящее время дольщики вместе с коммунистами вырабатывают перечень требований, которые будут заявлены в ходе митинга. ПО словам Александра Воробьева, региональное отделение КПРФ готовит на имя врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова письмо с просьбой взять под контроль решение проблем с долевым строительством на территории области. Также Дмитрия Миронова приглашают на предстоящий митинг.