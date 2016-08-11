Калининград, 11 августа, 2016, 14:23 — ИА Регнум. В Калининградской области во время торжественной церемонии закрытия международного конкурса «Морской десант-2016» пострадал морской пехотинец Балтийского флота.

armygames2016.mil.ru Морские пехотинцы на конкурсе «Морской десант-2016»

При высадке десанта с корабля «Евгений Кочешков» морпех попал под БТР, уточняет корреспондент регионального портала «Новый Калининград», находящийся на месте события — полигоне Балтфлота «Хмелёвка».

По данным издания, военнослужащего «экстренно доставили в госпиталь, в реанимацию».

ИА REGNUM уточняет, что в конкурсе по профессиональной выучке среди подразделений морской пехоты участвовали военнослужащие России, Китая, Казахстана, Ирана и Венесуэлы. В «Морском десанте-2016» победили российские морские пехотинцы, которым и.о. командующего Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов вручил главный приз состязаний — квадроцикл.

После церемонии награждения морские пехотинцы Балтфлота продемонстрировали тактический элемент — высадку десанта на необорудованное побережье. Экипаж малого десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков» высадил на берег бронетранспортеры БТР-82а с личным составом десантно-штурмового подразделения морской пехоты береговых войск Балтфлота.

В ходе высадки морского десанта с «Евгения Кочешкова» военнослужащие соединения морской пехоты отработали действия по прорыву противодесантной обороны условного противника с моря. Во время этих манёвров и пострадал морпех.

Напомним, что менее месяца назад в Калининградской области также произошло ЧП во время манёвров военных Балтфлота. 25 июля в Балтийске двое военнослужащих получили травмы различной степени тяжести во время репетиции морского парада, приуроченного к Дню ВМФ России. Инцидент произошёл, когда вертолет Ка-27 с помощью специального троса поднимал спасателя и условно спасенного на воде человека. В результате обрыва троса оба военнослужащих рухнули в воду с высоты 30 метров.