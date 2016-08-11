Томск, 11 августа, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Трансляционная медицина станет одним из направлений концепции «ИНО Томск» — программы развития Томской области. Перспективы этого направления на днях обсудили участники межведомственного совещания под председательством заместителя губернатора региона по экономике Андрея Антонова и заместителя министра образования и науки РФ Людмилы Огородовой. Для проведения прорывных исследований в области медицины и оперативного внедрения их результатов в клиническую практику томские вузы объединят свои усилия. Так, в Томском политехническом университете сегодня успешно ведутся работы в области ядерной медицины, тканевой инженерии, новых материалов для медицины.

rotobo.or.jp Томский политех

«Трансляционная медицина — это термин, который подразумевает под собой создание условий для быстрого и эффективного внедрения прорывных научных разработок в нормальную клиническую практику, то есть доведения до конкретного пациента. В эту концепцию хорошо вписывается проект Томского политеха «Ядерные технологии персонализированной тераностики диссеминированных форм рака». Речь идет о диагностике и лечении онкологических заболеваний именно на поздних стадиях», — поясняет директор Физико-технического института ТПУ Олег Долматов.

На поздних стадиях используются интенсивные методы лечения, такие как лучевая терапия и операционное вмешательство. И перед учеными стоит задача предложить технологии лечения, наносящие минимальный вред организму пациента.

«Проект будет развиваться в нескольких направлениях. С одной стороны, это разработка линеек новых радиофармпрепаратов, которые способны одновременно эффективно диагностировать заболевания и применяться в терапии. Например, если ввести в организм пациента лекарственное средство, меченное техненцием и рением, то оно будет накапливаться там, где находятся пораженные клетки, а изотопы будут одновременно облучать клетки и показывать, как идет процесс лечения. Другое направление — это разработка препаратов, которые будут использоваться уже при хирургическом вмешательстве. Препарат пометит пораженную область максимально точно, чтобы хирург работал только с ней», — говорит директор института.

Еще одно направление работы — это создание комплекса для лучевой терапии на основе медицинского бетатрона (ускорителя электронов), который также разработан в Томском политехе. Комплекс может быть использован и при проведении хирургических операций. Весь проект «Ядерные технологии персонализированной тераностики диссеминированных форм рака» рассчитан на пять лет (2017−2021 гг.).

Отметим, совещание по развитию кластера трансляционной медицины в Томской области прошло на днях. В обсуждении механизмов координации деятельности в области трансляционной медицины приняли участие ректоры томских вузов, представители томских научных организаций и инновационных компаний.

Справка. Трансляционная медицина — междисциплинарная область знаний, определяющая оптимальные механизмы внедрения в клиническую практику достижений фундаментальной науки для улучшения лечения и диагностики.

Концепция создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск» одобрена распоряжением правительства Российской Федерации от 14 января 2015 года, новая «дорожная карта» утверждена 29 июля 2016 года.