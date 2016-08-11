Бразилиа, 11 августа, 2016, 14:18 — ИА Регнум. «В Бразилии никто не плачет из-за отсутствия на Олимпиаде российских спортсменов, замешанных в допинговом скандале. Широкой общественности это абсолютно безразлично. В крупных бразильских СМИ, в частности в Globo, поддерживают решение об отстранении спортсменов из России от участия в Олимпийских играх. При этом утверждается, что допинг принимался чуть ли не по указанию представителей российской власти», прокомментировал ситуацию, специально для ИА REGNUM, бразильский социолог Павел Грасс.

Gellinger Олимпиада в Бразилии

Он также отметил: «В Министерстве спорта Бразилии выражается сожаление, что россияне не смогли приехать в полном составе. И некоторые бразильские спортсмены тоже сожалеют. Но никаких массовых компаний или заявлений против допингового скандала в Бразилии нет». Напомним, что Бразилия является союзницей России по БРИКС.

Павел Грасс также заявил, что информация о плохой организации Олимпиады «сильно преувеличена».