Симферополь, 11 августа, 2016, 14:08 — ИА Регнум. «Размещение всех видов озеленения, включая цветочное оформление, яркие многоступенчатый клумбы в крупных городах республики, должны стать визитной карточкой цветущего Крыма, а архитектурно-художественное оформление крымских дорог должно стать «крымской изюминкой», — считает представитель Республики Крым в Совете Федерации РФ Ольга Ковитиди. Со своим предложением она выступила 9 августа на заседании Совета министров Республики Крым, по итогам доклада министра транспорта республики Анатолия Волкова «Об осуществлении контроля за дорожными работами и освоении бюджетных средств».

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Сенатор подчеркнула, что вновь строящиеся, реконструируемые и эксплуатируемые крымские дороги общего пользования, прежде всего, должны быть комфортными для крымчан и гостей республики, а это неразрывно связано с необходимостью озеленения и благоустройства прилегающей 50-метровой территории. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал предложение Ковитиди, отметив необходимость ответственного и качественного выполнения всех работ, связанных со строительством и реконструкцией дорог Крыма.

Руководитель государственного унитарного предприятия Республики Крым «Служба технического надзора» Владимир Александренко указал на неразрывность строительства и реконструкции дорог с озеленением и благоустройством прилегающей территории.

При этом Ковитиди не обозначила сумму, в которую эта «крымская изюминка» может обойтись бюджету. Возможно, сначала стоит в регионе решить другие проблемы. Население может не понять, как у государства может не быть денег на индексацию пенсий, о чем во всеуслышание заявил пенсионерке из Крыма премьер Дмитрий Медведев, но найдутся средства, чтобы сделать Крым цветущим.

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Добавим, что в настоящее время содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения общего пользования Республики Крым осуществляется ГУП РК «Крымавтодор». Запущенное за годы украинской власти хозяйство включает в себя 6182,26 км дорог, 349 мостов общей протяженностью 8388 погонных метров, 23 путепровода общей протяжённостью 1128 погонных метров, 4322 водопропускные трубы общей протяжённостью 73 980 погонных метров.

Добавим, что озеленение также заявляют как защиту дорог и их конструктивных элементов от воздействия неблагоприятных погодно-климатических факторов, защиту прилегающих к дороге территорий от транспортных загрязнений.