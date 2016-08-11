Москва, 11 августа, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Новый главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов также возглавит тренерский совет и технический Российского футбольного союза (РФС), об этом заявил 11 августа в беседе с журналистами президент РФС, министр спорта России Виталий Мутко.

Sain.alizada Станислав Черчесов

По словам Мутко, Черчесов знаком с реалиями российского футбола и обладает волей и характером, необходимыми для тренировки команды.

«Надеемся, под его руководством обновленная сборная будет нас радовать», — отметил Мутко. Глава РФС добавил, что российскому футболу нужен не только главный тренер, но и человек, который бы контролировал развитие футбольного института в целом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидатура Станислава Черчесова была утверждена на пост главного тренера сборной России по футболу на заседании исполкома РФС. Помимо Черчесова, технический комитет РФС выдвигал на этот пост Курбана Бердыева, Сергея Семака и Александра Бородюка.