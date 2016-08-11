Москва, 11 августа, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы основных валют — доллара США и евро — к рублю на 12 августа, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар, евро и рубль

Курс доллара вырос к рублю на 13,6 копейки и составил 64,9497 рубля. Курс евро установлен на отметке в 72,4644 рубля, он прибавил 22,95 копейки.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро на 11 августа, свидетельствуют данные регулятора. Курс доллара США вырос на 2,89 копейки до 64,81 рубля. Курс евро установлен на отметке в 72,2349 рубля — он вырос на 47,93 копейки.