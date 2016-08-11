Москва, 11 августа, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Отмена эмбарго на поставку турецких товаров продовольственного назначения до конца 2016 года положительно скажется на состоянии отечественного рынка в сегменте овощей и фруктов, как с позиций наполнения, так и цен, качества. Вхождение турецких товаров на отечественный рынок возможно только за счет этих конкурентных преимуществ. Замена турецких производителей овощей и фруктов после введения эмбарго частично за счет наращивания производства отечественными производителями и производителями из других регионов мира существенным образом сказалась именно на качестве и ценах на эту продукцию на потребительском рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор НИИ «Продовольственная безопасность» РЭУ им.Г.В.Плеханова Михаил Ананьев.

Поль Гоген Желтый. Стог сена (Золотой урожай)

«Поэтому удовлетворение потребности в качественных и недорогих овощах и фруктах в стране большая (дефицит потребности только по овощам по экспертным оценкам составляет 1,6 — 1,8 млн тонн). Повышение конкуренции в этом сегменте продовольственного рынка несомненно приведет к повышению качества отечественных производителей, учитывая наметившуюся тенденцию наращивания объемов производства овощей это несомненно положительно скажется и на развитии этой отрасли сельского хозяйства. Ожидать определенных результатов на потребительском рынке следует весной 2017 года потому, что принятие решений по отмене эмбарго потребует реализации организационных мер — программы отмены и вхождения и правовых актов», — считает Ананьев.

«Негативные последствия для развития отечественного товаропроизводителя можно рассматривать только в связи с желанием турецкой стороны по скорейшему решению этого вопроса и вхождению на отечественный рынок. Объясняется это состоянием турецкой экономики: кризисным положением отраслей сельского хозяйства и перепроизводством продукции в отраслях традиционно ориентированных на потребности российского потребительского рынка, что несомненно позволит использовать конкурентные преимущества и будет способствовать замедлению темпов развития в отечественном сельском хозяйстве», — высказал свое мнение эксперт.

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