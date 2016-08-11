В Крыму завели уголовные дела по факту покушения на теракт
Симферополь, 11 августа, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Находящаяся в отпуске прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила СМИ, что ФСБ возбудила ряд уголовных дел в связи с подготовкой диверсий в Крыму. Расследование ведут ФСБ и Следком Крыма.
По словам прокурора, возбуждено дело по «приготовлению к совершению диверсионного акта», «участию в формировании, созданию и организации незаконного вооруженного формирования» по статьям 218 и 208 часть 2 УК РФ. Также уголовные дела возбуждены по факту гибели двоих силовиков при столкновении с украинской диверсионной группой.
Как сообщало ИА REGNUM, ФСБ заявила о задержании членов подпольной сети украинской разведки и украинских диверсантов, готовивших теракт на полуострове.
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