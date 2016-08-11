Москва, 11 августа, 2016, 14:01 — ИА Регнум. На официальной странице Минобороны России в социальной сети Facebook появилось видео авиаударов Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) по объектам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районе сирийского города Ракка.

Alex Beltyukov Взлёт Ту-22МЗ

На кадрах видно, как бомбардировщики Ту-22М3, взлетевшие с аэродрома базирования на территории РФ, наносят авиаудары осколочно-фугасными боеприпасами.

По данным Минобороны России, в результате удара ВКС РФ был уничтожен завод по производству химических боеприпасов, крупный полевой лагерь подготовки боевиков ИГ (запрещена в России), а также крупный склад с оружием и боеприпасами.

Читайте также: Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по ИГ в районе Ракки