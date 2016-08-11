Чебоксары, 11 августа, 2016, 14:00 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-июле 2016 года по сравнению с январем-июлем 2015 года индекс промышленного производства составил 114,1%, в июле по сравнению с июлем 2015 года — 108,5%, с маем 2016 года - 112,5%, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате.

ИА REGNUM

В обрабатывающих производствах по итогам полугодия индекс составил 115,3%. Из 13-ти наблюдаемых видов экономической деятельности спад произошёл в трёх отраслях: производстве прочих неметаллических продуктов (90,9%), металлургическом производстве (91,5%) и деревообработке (индекс 96,2%). Максимальный рост зарегистрирован в производстве транспортных средств и оборудования (индекс 141,5%), производстве электрооборудования (127,6%), производстве машин и оборудования (125,6%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе-июле 2015 года по сравнению с январем-июлем 2014 года в обрабатывающих производствах наибольшее падение допущено в производстве транспортных средств и оборудования (индекс 60,8%), производстве машин и оборудования (69%). Напомним, ранее власти Чувашии заявляли, что на тракторном концерне произошло значительное сокращение рабочих и тема КТЗ является «самой тяжёлой для всей» республики.

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В июле по сравнению с июнем 2016 года индекс в обрабатывающих производствах составил 108,5%, к июню 2016 года — 97,9%. В электроэнергетике в январе-июле 2016 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом индекс составил 105,2%. Объём добычи полезных ископаемых за указанный период снижен на 13,4%.