Тбилиси, 11 августа, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Бывшему главе Аджарской автономной республики Аслану Абашидзе Батумский городской суд присудил 15 лет лишения свободы. Суд признал его виновным по целому ряду уголовных дел, в том числе по делу об убийстве бывшего депутата Верховного совета Аджарии Нодара Имнадзе.

NASA Аслан Абашидзе

Уголовное дело против Аслана Абашидзе было возбуждено еще в 2004 году, вскоре после «революции роз» в Аджарии и изгнания Абашидзе из Батуми.

В 2007 году Батумский суд заочно вынес Абашидзе приговор, присудив ему 15 лет лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебным положением и присвоении государственных средств в период 1991—2004 гг. Так как Абашидзе находится за пределами Грузии, предположительно, в Москве или Московской области, и добиться его выдачи грузинской стороне не удалось, приговор так и не был приведен в исполнение.

Наряду с лишением свободы суд присудил Аслану Абашидзе возмещение морального ущерба семье убитого в 1991 году Нодара Имнадзе в размере 100 тысяч лари.