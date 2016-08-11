Москва, 11 августа, 2016, 13:55 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали криминального авторитета Нодара Алояна («Нодар Тбилисский»), находившегося в международном розыске за различные преступления, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, 37-летнего уроженца Грузии задержали в центре Москвы сотрудники ГУУР МВД РФ при поддержке спецподразделения «Зубр» Нацгвардии РФ и сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ.

Алояна разыскивали за создание в Бельгии и Франции транснационального преступного сообщества, организацию краж, вымогательство и отмывание денежных средств.

В дальнейшем Алоян будет передан правоохранительным органам Франции.