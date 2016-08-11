Сибирские ученые открыли новый вид динозавров
Томск, 11 августа, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Новый таксон в семействе титанозаврид — четвероногих растительноядных динозавров обнаружили ученые Томского госуниверситета, Санкт-Петербургского госуниверситета и Зоологического института РАН. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе томского вуза, остатки этого гигантского животного были обнаружены в селе Шестаково в Кузбассе в 2008 году. Ученым удалось установить, что титанозавр, найденный палеонтологами, имеет особенности строения, отличающие его от всех других представителей этой группы.
«Поначалу было понятно лишь то, что перед нами остатки очень крупного растительноядного динозавра, — говорит сотрудник лаборатории континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ГГФ ТГУ Степан Иванцов. — Поскольку уникальные фрагменты были заключены в глыбы песчаника, несколько лет ушло на их извлечение из сцементированной породы».
В результате удалось установить, что травоядный ящер, обитавший на территории современной Западной Сибири около 100 млн лет назад, относится к подотряду зауропод, но является представителем нового вида. Его длина составляла около 20 метров, вес около 50 тонн. Новый динозавр отличается от собратьев особенностями строения — крестцовые ребра у него расположены в форме звезды и сходятся к центру, отсутствует сочленение позвонка на невральной дуге. Древних ящеров с таким строением скелета пока не находили ни в одной стране мира.
В настоящее время ученые ТГУ заканчивают описание находки, после чего будет дано латинское имя открытому ящеру. Сейчас палеонтологи собирают фрагменты динозавра в единое целое. Уже соединены самые крупные кости, которые когда-то были крестцом титанозавра. Кроме того, смонтирована часть лопатки динозавра и шейные позвонки. Также в Палеонтологическом музее ТГУ хранится стопа зауропода, которая была обнаружена еще в 1995 году. По мнению специалистов, с большой степенью вероятности она принадлежала этому же виду динозавра.
Ученые считают, что уникальный экспонат должен находиться в месте постоянного свободного доступа, чтобы как можно больше людей могли его увидеть. Уже в этом году палеонтологи предлагают установить самую сохранную часть динозавра на втором этаже главного корпуса Томского госуниверситета.
Как сообщало ИА REGNUM, окрестности Шестаково известны мировому научному сообществу. Здесь расположены уникальные палеонтологические и археологические материалы. Шестаковское местонахождение ископаемых животных мезозойской эры было обнаружено в 1953 году, когда был найдена часть скелета мелкого динозавра. Власти Кузбасса намерены создать новый туристический кластер Мариинск-Чебула и демонстрировать гостям останки древних динозавров.