Томск, 11 августа, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Новый таксон в семействе титанозаврид — четвероногих растительноядных динозавров обнаружили ученые Томского госуниверситета, Санкт-Петербургского госуниверситета и Зоологического института РАН. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе томского вуза, остатки этого гигантского животного были обнаружены в селе Шестаково в Кузбассе в 2008 году. Ученым удалось установить, что титанозавр, найденный палеонтологами, имеет особенности строения, отличающие его от всех других представителей этой группы.

Травоядный ящер жил в Сибири 100 млн лет назад

«Поначалу было понятно лишь то, что перед нами остатки очень крупного растительноядного динозавра, — говорит сотрудник лаборатории континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ГГФ ТГУ Степан Иванцов. — Поскольку уникальные фрагменты были заключены в глыбы песчаника, несколько лет ушло на их извлечение из сцементированной породы».

В результате удалось установить, что травоядный ящер, обитавший на территории современной Западной Сибири около 100 млн лет назад, относится к подотряду зауропод, но является представителем нового вида. Его длина составляла около 20 метров, вес около 50 тонн. Новый динозавр отличается от собратьев особенностями строения — крестцовые ребра у него расположены в форме звезды и сходятся к центру, отсутствует сочленение позвонка на невральной дуге. Древних ящеров с таким строением скелета пока не находили ни в одной стране мира.

В настоящее время ученые ТГУ заканчивают описание находки, после чего будет дано латинское имя открытому ящеру. Сейчас палеонтологи собирают фрагменты динозавра в единое целое. Уже соединены самые крупные кости, которые когда-то были крестцом титанозавра. Кроме того, смонтирована часть лопатки динозавра и шейные позвонки. Также в Палеонтологическом музее ТГУ хранится стопа зауропода, которая была обнаружена еще в 1995 году. По мнению специалистов, с большой степенью вероятности она принадлежала этому же виду динозавра.

Ученые считают, что уникальный экспонат должен находиться в месте постоянного свободного доступа, чтобы как можно больше людей могли его увидеть. Уже в этом году палеонтологи предлагают установить самую сохранную часть динозавра на втором этаже главного корпуса Томского госуниверситета.

Как сообщало ИА REGNUM, окрестности Шестаково известны мировому научному сообществу. Здесь расположены уникальные палеонтологические и археологические материалы. Шестаковское местонахождение ископаемых животных мезозойской эры было обнаружено в 1953 году, когда был найдена часть скелета мелкого динозавра. Власти Кузбасса намерены создать новый туристический кластер Мариинск-Чебула и демонстрировать гостям останки древних динозавров.