Вашингтон, 11 августа, 2016, 13:44 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Владимир Путин

США не будут снимать с Российской Федерации санкции за Крым, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Об этом 11 августа говорится в сообщении посла США на Украине Джеффри Пайетта, передает ИА REGNUM.

«Наши санкции, связанные с оккупацией Крыма, будут оставаться в силе, пока Россия не вернет полуостров Украине», — говорится в заявлении Пайетта.

Он также призвал Россию немедленно вывести свои войска из Крыма. Дипломат отметил, что не верит заявлениям РФ относительно работы украинской диверсионной группы в Крыму. «Правительство США не видело никаких подтверждений российским обвинениям во «вторжении в Крым», которые Украина уверенно опровергает. Это не первое ложное обвинение Украины Россией, высказанное чтобы отвлечь внимание от своих собственных противоправных действий», — отмечается в материале.

В то же время посол Пайетт ничего не сказал о возможном усилении экономических санкций США в отношении РФ.

Ранее спикер Госдепа США Элизабет Трюдо на просьбу журналистов прокомментировать российские заявления об украинских диверсантах в Крыму сказала, что США намерены получить больше информации от украинских властей. Трюдо подчеркнула, что позиция Госдепа США по Крыму хорошо известна и не изменилась: полуостров является частью Украины.

Кроме того, 11 августа постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко отметил, что Украина может созвать заседание Совбеза ООН в связи с действиями РФ в Крыму и надуманными обвинениями в адрес украинской стороны. Ельченко также провел параллели между ситуацией 2008 года в Грузии и августом 2016 года в Украине. По его словам, заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что встречи в нормандском формате не имеют никакого смысла, звучат достаточно опасно. «Украина осуждает все акты спланированной кремлевской провокации и отбрасывает все обвинения, которые абсолютно безосновательны. Под выдуманным поводом Кремль делает еще одну гибридную специальную операцию, с целью оправдать свои будущие агрессивные действия против Украины», — считает Ельченко.

В свою очередь, 11 августа пресс-служба президента РФ сообщила, что президент Путин провел совещание с членами Совета Безопасности РФ относительно сложившейся в Крыму ситуации. Члены СБ обсуждали дополнительные меры обеспечения безопасности, в том числе объектов инфраструктуры полуострова. Путин собрал СБ после заявлений ФСБ о попытках прорыва ДРГ ВСУ в Крым и намерениях организовать теракты. «Подробно рассматривались сценарии мер антитеррористической безопасности на сухопутной границе, в морской акватории и в воздушном пространстве Крыма», — сказано в сообщении пресс-службы Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа ФСБ России заявила о ликвидации в Крыму агентурной сети украинской разведки. В Федеральной службе безопасности утверждают, что задержали граждан как Украины, так и России, а руководил сетью украинец Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.