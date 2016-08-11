Осло, 11 августа, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Государственный нефтегазовый концерн Statoil представил на рассмотрение министерства энергетики и нефти Норвегии план развития и разработки пограничного газоконденсатного месторождения Утгард. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, предполагаемая мощность нового места добычи составляет 44 тысячи баррелей нефтяного эквивалента в день, добыча начнется в 2019-м году.

Swinsto101 Норвежская платформа по добыче газа

«Проект Утгард поддерживать производство и увеличить добычу на норвежском континентальном шельфе. Проект показывает, как меры по увеличению эффективности и продуктивности приводят к развитию новых выгодных месторождений, — прокомментировал министр нефти и энергетики Торд Лиен. — Нефтяная промышленность есть и останется для Норвегии наиболее важной промышленностью на предстоящие годы».

«Утгард», открытое еще в 1982-м году, расположено вблизи норвежско-британской границы, в 21-м километре от действующего месторождения Слейпнир. Именно к нему будет привязан Утгард: для переработки газ и конденсат будут отправляться по новому трубопроводу к Слейпниру, где создана необходимая инфраструктура — в частности, механизмы улавливания и хранения углекислого газа. После сжиженный газ будет поступать на мощности площадки Корште (Kårstø), обычный — в трубопроводы транспортной сети Gassled и затем на потребительские рынки.

Запасы месторождения Утгард оцениваются в 56,4 млн баррелей нефтяного эквивалента. В разработку проекта Statoil планирует вложить 3,5 млрд норвежских крон ($414 млн).

Напомним, из-за стремительного падения цен на нефть в мире по итогам 2015 года в Норвегии впервые в истории газовый экспорт превзошел нефтяной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе-ноябре 2015 года доходы продажи газа выросли на 3,8% и составили 208 млрд крон, превысив стоимость поставок нефти.

Отметим также, что увеличение добычи газа, по решению властей, стало одной из стабилизационных мер в период кризиса цен на нефть: динамика газовых котировок была меньше.