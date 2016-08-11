Самара, 11 августа, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Врачи госбюджетной Самарской стоматологической поликлиники № 2 в Промышленном районе Самары пожаловались в прокуратуру на низкую зарплату. Вместе с надзорным ведомством поликлинику проверил региональный Госфинконтроль, подтвердивший обоснованность недовольства врачей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Репин. Хирург Е.В. Павлов в операционном зале. 1888

Проверкой установлено, что согласно требованиям распоряжения правительства Самарской области (дорожной карты) средняя заработная плата врачей в 2014 и 2015 годах установлена на уровне 36,8 тыс. рублей и, следовательно, средняя зарплата врачей учреждения по факту меньше указанного уровня в 2014 году на 16 тыс. рублей, в 2015 году — 13,2 тыс. рублей, отметили в Госфинконтроле.

Ревизоры констатируют, что план по доходам за счет средств от приносящей доход деятельности по итогам 2014 года не исполнен на 6%, в 2015 году на 15%, что привело к не достижению уровня установленной (дорожной картой) средней зарплаты.

«Необходимо отметить, что информация изложенная в обращении трудового коллектива подтвердилась, а именно факт растущей кредиторской задолженности учреждения за приобретенные материалы и медицинские инструменты, — прокомментировали в ведомстве. — При этом просроченная кредиторская задолженность отсутствует, кредиторская задолженность 2015 года образована по договорам, заключенным учреждением не ранее 2015 года.

Каксообщало ИА REGNUM, по данным Самарастата, в областном здравоохранении среднийзаработок составлял в первом квартале 2015 года 23 тыс. 110 рублей, во втором —25 тыс. 152. В этой сфере в первом квартале трудились 77 тыс. 53 работника, кконцу полугодия — 76 тыс. 870, их количество сократилось на 183 человека.

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