Екатеринбург, 11 августа, 2016, 13:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге во время собрания членов правления товарищества собственников жилья (ТСЖ) в доме по улице Менделеева неизвестные открыли стрельбу. По данному факту органы полиции возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу корреспонденту ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». Реж. Серджио Леоне. 1966. Италия — США — Испания Стрельба

Во время заседания членов правления неизвестные ворвались в квартиру и открыли стрельбу по участникам собрания, предположительно из пейнтбольного ружья. В результате потерпевшие получили ранения.

По версии членов правления ТСЖ причиной инцидента могло стать решение собственников жилья отказаться от услуг управляющей компании (УК).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, это не первый инцидент, в Екатеринбурге вызванный конфликтом между участниками ТСЖ и управляющими компаниями. Ранее было заведено уголовное дело по факту вандализма в доме по улице Куйбышева. Неизвестные залили гудроном входную группу в доме и шахту лифта. Ранее в доме было создано ТСЖ, а жители отказались от услуг УК. По версии самих жильцов, порча общедомового имущества была сделана из мести.

В июне текущего года произошло нападение на 59-летнюю женщину, которая является председателем ТСЖ. Неизвестный набросился на женщину прямо возле дома и стал избивать её, но громкие крики женщины отпугнули его и он убежал. Поданному факту также заведено уголовное дело.

В начале августа неизвестные напали на председателя ещё одного ТСЖ Екатеринбурга, который расклеивал листовки о предстоящем собрании собственников жилья. Его били бутылками. Пострадавший мужчина связывает нападение со своей деятельностью.

Ещё один председатель ТСЖ понёс имущественный ущерб. В середине июля неизвестные подожгли его автомобиль на автостоянке и это зафиксировали камеры наружного наблюдения.