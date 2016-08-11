Вильнюс, 11 августа, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Литвы и Украины Линас Линкявичюс и Павел Климкин сегодня, 11 августа, по телефону обсудили ситуацию в Восточной Украине и предъявленные накануне Россией обвинения в адрес Украины о попытке прорваться в Крым и убийстве двух российских должностных лиц. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МИДа Литвы.

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«Министр иностранных дел Украины Климкин заявил, что эти обвинения России не соответствуют действительности, и на данный момент службы Украины стремятся собрать всю информацию и прояснить ситуацию», — рассказали в пресс-службе.

«Мой коллега отметил, что Украина внимательно наблюдает за ситуацией и готова вовремя среагировать, чтобы провокации России не привели в еще большему конфликту. В связи с продолжающейся агрессией России по отношению к Украине пострадали жители Украины, поэтому Киев готов сделать все, чтобы, наконец, прекратились как поощряемые Россией военные действия в Восточной Украине, так и информационные атаки и провокации», — сказал Линкявичюс.

Оба министра сошлись во мнении, что «такие выдуманные Россией обвинения очень беспокоят не только жителей Украины, но и все международное сообщество».

«Применяемые Россией провокационные методы и обвинения — это угроза для Нормандского формата и вызов для международного сообщества, которое стремится к тому, чтобы в Восточной Украине остановились внешняя агрессия и военные действия. Международное сообщество должно очень серьезно реагировать на такие выдуманные обвинения и предотвратить дальнейшие провокации России, если такие еще планируются», — сказал министр Литвы.

Напомним, 10 августа президент РФ Владимир Путин заявил о гибели двоих солдат ВС РФ в Крыму. По его словам, после этого инцидента теряется смысл в нормандских переговорах: «Бессмысленно после таких событий встречаться в нормандском формате в Китае». При этом глава России призвал Европу и США предпринять конкретные шаги, чтобы «оказать влияние на киевские власти». Путин также пообещал не оставить без внимания гибель российских силовиков в Крыму: «Мы мимо такого проходить не будем».