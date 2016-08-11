Пермь, 11 августа, 2016, 13:27 — ИА Регнум. В летних оздоровительных лагерях для детей в Пермском крае пустовало от 10 до 30% приготовленных мест. Одна из причин — долги администрации Перми перед лагерями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж Элем Климов. 1964. СССР Дети — хозяева лагеря!

По данным ведомства, в 2015 году в Прикамье лагеря работали в четыре смены и были практически переполнены. Это произошло потому, что администрация Перми выдавала сертификаты на отдых, не до конца обеспеченные средствами. В связи с чем на начало летней компании в 2016 году кредиторская задолженность муниципалитета Перми перед лагерями составила 35 млн рублей.

«Из краевого бюджета в этом году перечислена в субсидия в 110 млн руб. на организацию отдыха и оздоровление этого года, 35 млн рублей из этой субсидии заплатили за долги прошлого года. И в итоге администрация Перми в этом году стало жестко администрировать этот процесс», — приводит пресс-служба слова уполномоченного Павла Микова.

В результате уменьшение количества выданных сертификатов стало одной из причин того, что заполняемость в детских загородных оздоровительных лагерях упала по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что в конце весны в Перми разразился скандал, связанный с тем, что сертификаты неожиданно закончились. Тогда городские власти утверждали, что причина отсутствия сертификатов в изменившемся краевом законодательстве. Краевой бюджет выделил Перми дополнительные 7 млн рублей.

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