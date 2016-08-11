Берн, 11 августа, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Сборная России по футболу сохранила 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Как сообщается на официальном сайте организации, в активе российской команды по-прежнему 728 очков.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Возглавляет рейтинг сборная Аргентины, в активе которой 1585 очков. На второй строчке расположилась команда Бельгии (1401), третье место у сборной — Колумбии (1331). В ТОП-5 также входят команды Германии (1319) и Чили (1316).

Отметим, что изменения в рейтинге ФИФА незначительны, так как после чемпионата Европы и Кубка Америки было проведено всего несколько международных матчей.

Рейтинг ФИФА от 11 августа:

1. Аргентина

2. Бельгия

3. Колумбия

4. Германия

5. Чили

6. Португалия

7. Франция

8. Испания

9. Бразилия

10. Италия

38. Россия.

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